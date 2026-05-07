Россиянин получил шесть лет колонии из-за оружия в дупле

Жителя Сочи приговорили к шести годам лишения свободы из-за оружия, которое он хранил в дупле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

© Lenta.ru

Уточняется, что Хостинский районный суд Сочи признал мужчину виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Подсудимый признал вину и рассказал, что оружие принадлежало его знакомому. После его смерти подсудимый присвоил оружие себе и начал хранить в лесном массиве в дупле дерева, а позже решил продать с целью заработка.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Также у него конфисковали 140 тысяч рублей.