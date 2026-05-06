В Москве десятки мужчин устроили драку под песню «Нас бьют — мы летаем». Массовый конфликт попал на видео, ролик опубликовало агентство «Регнум».

На представленных кадрах видно, как мужчины выясняют отношения. Затем один из участников оказывается на асфальте, его начинают пинать ногами. Весь конфликт разворачивается под пение девушки-музыканта на улице.

Многие пользователи в соцсетях назвали эту схватку «эпичной».

Правоохранительные органы Москвы пока никак не комментировали случившееся.

До этого сообщалось о задержании около 40 участников массовой драки с палками и лопатами в жилищном комплексе «Новое Прокшино» в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Еще раньше толпа мужчин с оружием устроила массовую драку в московском районе Ясенево.