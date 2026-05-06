Автосервис вспыхнул в подмосковных Мытищах

Пожар произошел в автосервисе в подмосковных Мытищах. Пламя охватило 50 квадратных метров здания.

Об этом в среду, 6 мая, сообщили в Telegram-канале «360 ЧП».

По данным МЧС, пожарные ликвидируют возгорание. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее автосервис загорелся в микрорайоне Никольско-Архангельский в подмосковной Балашихе. Пламя удалось потушить на площади 20 квадратных метров. В результате пожара скончались трое мужчин. Возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи возбудили уголовное дело.