В Греции начали расследование в отношении израильского министра обороны

Суд в Греции начал расследование в отношении министра обороны Израиля Исраэля Каца. Как передает агентство Europa press, иск был подан Фондом Хинд Раджаб, который обвиняет Каца в причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности, пыткам и геноциду в связи с действиями Израиля в секторе Газа.

Жалобу поддержали несколько греческих юристов. Как отмечается, в вину Кацу также ставятся действия Израиля в отношении флотилии "Сумуд", созданной различными общественными организациями, чтобы прорвать блокаду сектора Газа. Значительная часть судов той флотилии была перехвачена Израилем, более 170 человек были задержаны, а затем депортированы из Израиля. В их числе было несколько граждан Греции. В иске утверждается, что они были "незаконно задержаны и насильно похищены".

Фонд Хинд Раджаб и греческие юристы призвали компетентные органы "провести тщательное, беспристрастное и независимое расследование всех предполагаемых правонарушений в соответствии с обязательствами Греции по международному и национальному праву".