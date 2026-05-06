В центре российского города жестоко избили студента из-за внешности

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера жестоко избили 19-летнего студента из-за внешности. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, группа мужчин толкнула молодого человека на землю. Его пинали ногами по телу и голове. Кроме того, обидчики забрали у юноши iPhone и перевели с его счета 800 рублей.

Полицейским удалось оперативно задержать нападавших. Ими оказались 26-летний монтер железнодорожных путей и 23-летний безработный.

У студента врачи зафиксировали перелом носа со смещением. Нападавшим грозит до семи лет тюрьмы за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Они находятся под стражей.

До этого сообщалось, что в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге на улице Фонвизина студент жестоко избил девушку в коридоре, та в ответ ранила его ножницами.