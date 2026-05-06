СК подтвердил гибель двоих человек в авиакатастрофе в Омской области

Восточное межрегиональное СУТ СК России подтвердило гибель двоих человек в результате крушения легкомоторного самолёта «Аэропракт-22» в Омской области.

В ведомстве заявили, что самолёт вылетел с площадки возле деревни Кошкарёво, а после сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета связь была потеряна.

«Обломки воздушного судна обнаружены в 4 км от места взлёта. На борту воздушного судна находилось два человека, которые в результате происшествия погибли», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что самолёт «Аэропракт-22» разбился близи деревни Кошкарево Омской области при выполнении авиационных работ.