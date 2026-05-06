Появились подробности об упавшем в Омской области самолете

Легкомоторный самолет, который разбился в Омской области, получил сильные повреждения. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Утром 6 мая Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет «Аэропракт-22» упал вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района.

По словам собеседника агентства, пожара в результате ЧП не возникло. Воздушное судно проводило авиационные работы, упало в поле. Информации о возможных пострадавших не приводится.

