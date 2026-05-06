Воспитывавшую террориста из российского кадета посудомойщицу приговорили к 19 годам

2-ой западный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшую посудомойщицу Кадетского корпуса СК РФ им. Александра Невского Александру Житенко (внесена в РФ в перечень террористов). Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину признали виновной по статьям о вовлечении лица в совершение преступлений террористической направленности и содействии террористической деятельности, а также покушении на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

По версии следствия, Житенко вступила в «Легион "Свобода России"» (признана террористической и запрещена в РФ) и, работая в кадетском корпусе, стала навязывать воспитанникам негативное отношение к участникам СВО и правоохранителям, а также давала одному из подростков литературу по минно-взрывному делу и правилам конспирации.

Женщина вину не признала. По ее словам, она пыталась, наоборот, отвлечь подростка от опасного занятия и использовала для этого педагогические приемы.

