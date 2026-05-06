Судно с грузом для Украины затонуло у берегов Греции

Грузовое судно, следовавшее под флагом Вануату, село на мель и затонуло у греческого острова Андрос, девять членов экипажа были спасены, сообщает телеканал ERT со ссылкой на береговую охрану.

В сообщении указывается: «Рано утром в среду в береговой охране поднялась тревога, после того как затонуло грузовое судно под флагом Вануату, которое село на мель в скалистой местности к северу от Андроса».

Судно перевозило примерно 8 тыс. тонн соды и следовало из Албании на Украину. По информации телеканала, после столкновения со скалами корпус корабля был серьезно поврежден, в результате чего судно быстро затонуло.

На борту находились девять членов экипажа, включая восемь граждан Турции и одного гражданина Азербайджана. Все они были оперативно спасены береговой охраной Греции, уточняет телеканал ERT.

