В Казахстане разгорелся скандал вокруг истории с удержанием россиянки в заложниках. Как рассказала «Базе» девушка, её бывший возлюбленный после короткого романа, от которого остался общий ребёнок, десять дней подвергал её избиениям и унижениям в Алма-Ате. Мужчина угрожал забрать себе их общего сына и навсегда лишить мать возможности видеть малыша. Сам бывший любовник отвергает все обвинения, утверждая, что девушка сама себя обрила налысо и оговорила его из мести.

© Telegram-канал BAZA

По версии потерпевшей, она всегда воспитывала сына одна в Новосибирске, поскольку с отцом ребека они никогда не жили вместе и не состояли в официальном браке. Лишь раз в год женщина привозила мальчика в Казахстан на месяц, чтобы он общался с семьёй отца. Однако последний визит в Алма-Ату превратился в кошмар. Перед отъездом домой экс-ухажер отобрал у неё телефон, обнаружил переписки с другими мужчинами и потерял контроль над собой. Он избил девшку прямо на глазах у своей семьи, после чего у неё диагностировали разрыв сетчатки глаза и множество других травм.

На этом издевательства не закончились. Ревнивец обрил женщину наголо, а затем ещё десять дней продолжал её пытать, угрожая расправой над сыном. Девушка, опасаясь за жизнь ребёнка, терпела все унижения и даже согласилась записать видео с самооговором, взяв на себя вину за случившееся. Кроме того, она перевела на счета мужины все свои сбережения. После этого казах отпустил её, но без сына, пригрозив, что если она обратится в полицию, то больше никогда не увидит мальчика.

Вернувшись в Россию, потсрадавшая сразу же зафиксировала побои в медицинском учреждении и подала заявления во все правоохранительные органы обеих стран. Казахстанская полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-любовника. Женщина надеется, что справедливость восторжествует, и ей вернут сына, которого насильно удерживает бывший возлюбленный.

Сам «герой-любовник» в разговоре с «Базой» представил совершенно иную картину. Он заявил, что состоит в отношениях с девушкой уже десять лет, и она якобы сама должна была переехать к нему в Казахстан после окончания медицинского вуза. По его словам, он узнал об изменах возлюбленной, поэтому решил забрать сына себе. Мужчина утверждает, что девушка сама обрила себя налысо в качестве извинения перед ним. От предоставления каких-либо доказательств своей невиновности фигурант отказался. Расследование продолжается.