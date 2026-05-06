В российском регионе разбился легкомоторный самолет

В Омской области произошло крушение легкомоторного самолета Аэропракт-22. По предварительным данным, воздушное судно упало днем 6 мая рядом с деревней Кошкарево в Азовском немецком национальном районе. В результате инцидента, по некоторым данным, погибли два человека.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет принадлежит компании «Авиабаза» и выполнял авиационные работы. Что именно стало причиной падения, пока неизвестно — обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место выехал исполняющий обязанности Омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.