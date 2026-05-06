Церковь загорелась в военном городке в Подмосковье

Пожар произошел в церкви в военном городке поселка Петровское Ленинского округа Московской области. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 6 мая, сообщили в пресс-службе Московской областной противопожарно-спасательной службы.

— Сегодня в единую службу «Система-112» поступило сообщение о пожаре в здании церкви в военном городке в поселке Петровское округа Ленинский. Вспыхнула деревянная пристройка и частично сама церковь. Огонь перекинулся на колокольню, — рассказали в официальном канале службы в мессенджере МАКС.

Пожар произошел утром 6 мая, эвакуация не проводилась. В итоге спасателям удалось ликвидировать открытое горение к 8:30.

Ранее в доме «Патриарх» на Малой Бронной произошло возгорание. Причина возгорания не уточнялась, горели личные вещи и мебель.