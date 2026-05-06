В Москве полицейские изъяли у мужчины электронные сигареты на 30 миллионов

Сотрудники правоохранительных органов в Москве изъяли у мужчины около 65 тысяч электронных сигарет на сумму более 30 миллионов рублей. Дело в том, что подозреваемый наладил теневой канал ввоза крупных партий, не имея для этого соответствующей лицензии.

Об этом в среду, 6 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В результате обысков в жилых и складском помещениях полицейскими обнаружено около 65 тысяч единиц никотинсодержащих изделий стоимостью порядка 30 миллионов рублей. При этом у некоторых сигарет уже истек срок годности. Нелегальный товар передан для ответственного хранения в МРУ Росалкогольтабакконтроля по ЦФО и будет уничтожен в установленном законом порядке, — рассказала Волк в своем официальном Telegram-канале.

Мужчине предъявили обвинение, его отправили под домашний арест. Теперь сотрудники правоохранительных органов устанавливают соучастников преступления.

В Госдуму собираются внести законопроект, полностью запрещающий в России продажу электронных сигарет.