Четыре неизвестных трупа обнаружили российские силовики в хостеле

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели четырёх человек в хостеле, расположенном на Загородном проспекте. Трагическая находка была сделана 4 мая. В одном из номеров временного проживания обнаружили тела погибших. На всех телах присутствовали характерные следы от инъекций. Рядом с умершими лежали использованные шприцы и порошкообразное вещество. Его которое ещё предстоит идентифицировать, передает портал 78 | НОВОСТИ.

© Московский Комсомолец

Следственный комитет по Санкт-Петербургу уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Предварительная квалификация - причинение смерти по неосторожности. Следователи пока не исключают, что первопричиной трагедии могла стать передозировка наркотическими средствами. Окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинских и химических экспертиз.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Криминалисты тщательно осматривают номер, изымают все обнаруженные вещества и предметы, имеющие отношение к случившемуся. Устанавливаются личности погибших. По предварительным данным, все они могли быть постояльцами хостела, хотя не исключается и версия, что в номер пришли посторонние люди. Официально личности пока не раскрываются.

Следствию предстоит выяснить, кто именно предоставил наркотики и были ли они приобретены самими потерпевшими или же им их ввели насильно. Также будет проверяться администрация хостела на предмет соблюдения правил регистрации и санитарных норм. Если будет установлено, что персонал знал о незаконном обороте наркотиков в номере, возможно возбуждение дополнительных дел.