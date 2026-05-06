ФСБ задержала в российских городах работающих на иностранцев россиян

В четырех городах России сотрудники ФСБ задержали четверых россиян и одного иностранца за сбор данных об объектах для диверсий. Об этом пишет ТАСС.

Сначала сообщалось о задержании в четырех городах, однако позже их количество выросло. В результате силовики провели задержания в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях. Там обнаружили пятерых пособников спецслужб Украины и двух человек, которые выступали за атаки на Россию.

Ранее в Курской области ФСБ задержала 24-летнего местного жителя, оказавшегося агентом военной разведки Украины.