Обвиняемый в смертельных поджогах мужчина назван «злым и агрессивным»

Мужчина, обвиняемый в поджоге в Палисейдсе (Калифорния, США), был "злым, агрессивным, вел себя беспорядочно", говорится в судебных материалах. Адвокаты Джонатана Риндеркнехта утверждают, что его используют в качестве козла отпущения за то, что пожарная служба Лос-Анджелеса не смогла полностью потушить пожар ранее.

Согласно судебным документам, представленным прокуратурой, мужчина, обвиняемый в поджоге дома в Палисейдсе в Лос–Анджелесе, был расстроен из-за неудачных отношений и отсутствия планов на Новый год, и он разглагольствовал о том, что был зол на весь мир, прежде чем разгорелся пожар.

Как сообщает Associated Press, 29-летний Джонатан Риндеркнехт не признал себя виновным в возникновении одного из самых разрушительных лесных пожаров в истории Калифорнии. Пожар начался 7 января 2025 года в горных районах Пасифик-Палисейдс и Малибу и унес жизни 12 человек. Прокуратура утверждает, что 1 января Риндеркнехт устроил пожар, который разгорелся в глубине корневой системы, а неделю спустя снова вспыхнул.

Суд над Риндеркнехтом начнется 8 июня, передает Associated Press. Его адвокаты утверждают, что его используют в качестве козла отпущения за то, что пожарная служба Лос-Анджелеса не смогла полностью потушить пожар, возникший ранее.

Краткое изложение стратегии прокуратуры – с подробностями о предполагаемом душевном состоянии обвиняемого в ночь перед началом первого пожара – содержится в досудебной записке от 29 апреля, поданной прокуратурой США.

По словам прокуроров, свидетели сообщили, что Риндеркнехт вел машину беспорядочно, когда ездил таксистом вокруг Палисейдса в канун Нового года. Его пассажиры описали его как “сердитого, напряженного, хаотично ведущего машину и разглагольствующего о том, что он ”зол на весь мир"", - говорится в записке, перекликающейся с уголовным иском против Риндеркнехта, который был подан ранее.

Согласно судебным документам, Риндеркнехт разглагольствовал перед пассажирами о Луиджи Манджоне, обвиняемом в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, капитализме и самосуде. В допросе следователям 24 января, когда его спросили, почему кто-то мог совершить поджог в Палисейдсе, Риндеркнехт “ответил, что это было бы из-за недовольства богатыми, наслаждающимися своими деньгами, поскольку ”мы, по сути, порабощены ими", и снова сослался на предполагаемое преступление Манджоне, говорится в документах.

Прокуроры также заявили, что Риндеркнехт был расстроен из-за неудачных отношений и расстроен из-за сорванных планов на новогоднюю ночь.

В ответ на эти обвинения адвокат Риндеркнехта Стив Хейни утверждает: “Мой клиент настаивает на своей невиновности, как и с самого начала, и мы с нетерпением ждем возможности восстановить его имя в суде. Предложенный мотив, заключающийся в том, что мой клиент устроил пожар в канун Нового года, потому что у него не было пары, говорит сам за себя”.

В марте Хейни провел пресс-конференцию, на которой призвал освободить Риндеркнехта из тюрьмы в свете доказательств, которые, по его словам, свидетельствуют о том, что он не несет ответственности за пожар. Адвокат указал на показания, в которых пожарный показал, что 2 января 2025 года он заметил, что земля после пожара все еще тлела, и предупредил надзорных органов о наличии очагов возгорания. Эти показания были собраны в рамках судебного иска, поданного жертвами пожара против города.

Джейми Мур, начальник пожарной службы, который был назначен в октябре, заявил, что он обеспокоен различиями в показаниях пожарных, и заказал независимый отчет о том, как справлялись с пожаром 1 января 2025 года.

Адвокат Хейни сказал, что эти доказательства не были доступны защите, когда Риндеркнехту было предъявлено обвинение.