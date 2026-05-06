Школьник неожиданно скончался в Приморье

Следственный комитет инициировал проверку после смерти ребенка в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Приморского края.

Инцидент произошел в Хорольском округе. В конце прошлого месяца мальчик почувствовал себя плохо, однако его родители сразу решили не вызывать медиков. 3 мая врачи, прибывшие на место, констатировали смерть ребенка. По предварительным данным, ребенок скончался от менингита.

По данным краевого Минздрава, которые приводит агентство, подтверждения менингококковой инфекции лабораторно пока нет, анализы продолжают делать. Несколько пациентов попали в больницу с незначительными признаками нозофарингита.

В министерстве добавили, что прививки делают по эпидемическим показаниям, а всех, кто контактировал с заболевшими, врачи держат под наблюдением.

