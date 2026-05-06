26-летнюю блогершу лишили жизни на глазах у ее четверых детей

26-летнюю блогершу из Бразилии Памелу Гимарайнш лишили жизни на глазах у ее детей. Об этом пишет издание People.

Трагедия произошла в бразильском муниципалитете Сертанополис. Сообщается, что блогерша находилась рядом с домом, когда неизвестный на машине подъехал к воротам и позвал ее. Гимарайнш подошла к мужчине, после чего повернулась к нему спиной и направилась к дому. В этот момент в нее выстрелили.

Блогершу с ранением доставили в больницу, спасти ее не удалось. Уточняется, что момент расправы увидели ее четверо детей.

Местная полиция расследует случившееся. Выстрелившего в многодетную мать мужчину разыскивают.

Памела Гимарайнш вела аккаунт в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ее публикации были посвящены красоте и моде. Также она рассказывала о жизни с четырьмя детьми. Младший ребенок блогерши родился в сентябре 2025 года.