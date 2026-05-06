Попавшая в ловушку россиянка раскрыла схему скам-центров в Азии

Россиянка, освобожденная из скам-центра в Мьянме, рассказала, что жертв подобных схем могут перепродавать между преступными группами или использовать в опасных операциях.

По ее словам, все началось с обычного объявления о работе в Telegram-канале с вакансиями в странах Азии. Девушка откликнулась на предложение, после чего с ней начали общаться в формате стандартного собеседования, пишет РИА Новости.

Она рассказала, что на первом этапе ничего подозрительного не заметила. Во время общения обсуждался опыт работы, а сама переписка выглядела официально.

Позже, как утверждает собеседница, она поняла, что попала в опасную схему. По ее словам, ей удалось избежать худшего варианта развития событий только потому, что она быстро среагировала.

Ранее сообщалось, что в Мьянме, Камбодже и Лаосе действуют мошеннические центры, куда людей заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы. После приезда у них забирают документы и под угрозами заставляют участвовать в кибермошенничестве.

20 апреля российские дипломаты и силовые структуры Мьянмы освободили гражданку России из одного из таких центров.