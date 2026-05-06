Охранника Трампа поймали за публичной мастурбацией

Сотрудника Секретной службы США, которая занимается обеспечением безопасности президента Дональда Трампа, поймали за публичной мастурбацией во флоридском отеле. Об этом сообщает New York Post.

33-летнего Джона Спиллмана арестовали в воскресенье, 3 мая, в гостинице на территории аэропорта в городе Майами. В полицию обратились постояльцы. Они рассказали, что сначала Спиллман шел за ними до номера на шестом этаже. Потом они обнаружили охранника Трампа без штанов у двери номера. Мужчина занимался самоудовлетворением в коридоре на глазах у жильцов, которые сразу же вызвали охрану.

Когда сотрудники службы безопасности поднялись на шестой этаж, Спиллман находился на том же месте. Он был обнажен ниже пояса и продолжал мастурбировать. Его задержали. Выяснилось, что мужчина прибыл в Майами, чтобы обеспечивать безопасность президента на гонках PGA Cadillac Championship. В полиции отметили, что в момент непристойного поведения Спиллман был не на службе, так как мероприятия закончились ранее в тот же день.

Мужчину отстранили от работы до окончания расследования и суда. Первое заседание назначено на 27 мая.

