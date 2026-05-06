В Крыму открыли горячую линию после атаки БПЛА на Джанкой
Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки БПЛА на Джанкой, в результате которой погибли пять человек.
«Для оперативного приёма заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия, телефон: +7 (978) 053-62-08», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ситуация находится на контроле прокурора республики Олега Камшилова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал об атаке украинских БПЛА на Крым.
По его словам, в результате удара по Джанкою погибли пять мирных жителей.