Учительница покупала для подростка наркотики и занялась с ним сексом в доме родителей

В США к тюремному сроку приговорили бывшую учительницу, признавшуюся в сексуальной связи с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Мишель Меркольяно, работавшая в средней школе в штате Пенсильвания, признала вину по двум эпизодам сексуального насилия в учебном заведении и одному эпизоду развращения несовершеннолетнего. Суд назначил ей не менее 15 месяцев лишения свободы.

После освобождения Меркольяно будет находиться под пробационным надзором более шести с половиной лет, а также обязана зарегистрироваться как сексуальный преступник второй категории сроком на 25 лет.

По данным следствия, 36-летняя учительница специального образования не менее десяти раз вступала в интимную связь с 16-летним учеником в доме своих родителей. Кроме того, она снабжала подростка марихуаной, которую приобретала по медицинским рецептам.

О произошедшем стало известно после того, как подросток рассказал о случившемся своей сестре, а затем информация дошла до родителей, которые обратились в полицию. В апреле 2025 года Меркольяно была арестована и впоследствии пошла на сделку со следствием.

Женщина лишена права преподавать и не сможет работать с детьми в период пробации. В прокуратуре подчеркнули, что ее действия подорвали доверие, которое ученики и их родители вправе испытывать к педагогам.