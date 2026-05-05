На Украине сообщили о взрывах в Днепре

В ночь на 6 мая в Днепре вновь прогремели взрывы. Об этом сообщает Укринформ.

О первой серии взрывов в этом городе сообщалось несколько часов назад. Информации о разрушениях не поступало.

В ряде областей Украины, в том числе в Днепропетровской, объявлена воздушная тревога.

5 мая издание «Общественное» сообщало, что серия взрывов произошла в Одессе. Подробностей о разрушениях СМИ не указало.

Незадолго до этого в Минобороны России заявили, что за прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ, российские военные нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах украинской армии. В министерстве отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

До этого в Харькове на востоке Украины возник сильный пожар на объекте инфраструктуры после взрыва.