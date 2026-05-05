Для поиска пропавших в горах КЧР туристок задействуют вертолет

Для поиска пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок из Астраханской области будет задействован вертолет, сообщают в пресс-службе регионального МЧС во вторник.

В сообщении ведомства уточняется, что вертолет Ми-8 МЧС России находится в готовности к вылету, если позволят погодные условия.

Также в ведомстве отметили, что две пропавшие девушки в понедельник должны были завершить маршрут недалеко от Озера Любви на высоте в 2400 метров над уровнем моря. Одна группа спасателей обследовала перевал Муха, другая – Архызское седло, на данный момент местонахождение девушек не установлено.

- Поиски осложняются наличием снежного покрова и особенностями горного рельефа местности. Кроме того, согласно прогнозу, в горах ожидается умеренный дождь с мокрым снегом, - говорится в сообщении.

Уточняется, что туристки ушли в поход 25 апреля, и их родители сообщили о том, что они не могут найти выход к населенному пункту из-за ухудшения погоды. Маршрут девушек был зарегистрирован в МЧС. Для обследования района Аксаутского ущелья с наступлением светлого времени суток усилится группировка спасателей, и, если позволит погода, вылет вертолет Ми-8 МЧС.