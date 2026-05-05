В Москве погибла актриса Ксения Добромилова: что известно об инциденте

5 мая в Москве погибла 34-летняя актриса Ксения Добромилова — ее сбил мотоциклист во время сходки мотолюбителей.

Добромилова — актриса, певица, мотолюбитель и фотограф. Она выступала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, а широкую известность получила после съемок в клипе HammAli & Navai на песню «Девочка-война».

Согласно имеющейся информации, во время сходки мотолюбителей на Большой Дорогомиловской улице девушка занималась фотосъемкой. В какой-то момент один из байкеров попытался проехаться на заднем колесе, но не справился с управлением и врезался в Добромилову.

В результате байкер вылетел с мотоцикла, а Добромилова скончалась от полученных травм. Мужчина от госпитализации отказался, он был задержан.

Позже стало известно, что водителем, сбившем девушку, оказался 32-летний Максим З. Во время падения он получил ушибы рук и плеча, а также растяжение связок голеностопа. После столкновения с девушкой его мотоцикл вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль.

При этом, две недели назад Максим З. уже попадал в ДТП, но тогда обошлось без пострадавших. В СМИ также сообщили, что мужчина участвовал в заездах на деньги.

Свою фотосессию на сходке Добромилова анонсировала заранее — в соцсетях она сообщила, что синоптики обещают хорошую погоду, а значит она рассчитывает сделать много фотографий. При этом, с самими байкерами девушка также всегда договаривалась о съемках заранее.

По информации СМИ, перед аварией она вышла в неположенное место, чтобы оттуда сделать фотографии. Этим она нарушила ПДД. Отмечается, что Добромилова стояла на разделительной разметке между потоками на Большой Дорогомиловской улице. Согласно ПДД, пешеходам нельзя находиться в этой зоне. При этом, Добромилова сама заранее опубликовала схему съемки в своих соцсетях — на ней видно, что она собиралась встать в неположенном месте.