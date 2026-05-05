Стало известно о травмах сбившего актрису Добромилову байкера

Стало известно о травмах мотоциклиста, сбившего в Москве актрису Ксению Добромилову. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у 32-летнего Максима З. после аварии на Большой Дорогомиловской улице диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. Он отказался от госпитализации и был задержан на месте полицейскими.

Добромилова снимала проезд байкера на одном колесе посреди проезжей части. Максим сбил фотографа и видеографа, после чего сам вылетел с закрутившегося мотоцикла и пролетел еще около 50-100 метров, рассказали очевидцы.

Ксению Добромилову спасти не удалось.

Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский». Ранее она также снялась в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». Ей было 34 года.