Пожар вспыхнул в торговом центре «Аргаван» в районе Тегерана Андише. Об этом сообщает иранское информагентство Fars.

По информации источника, огонь быстро распространился по корпусу торгового центра из-за композитной облицовки здания. Дым от горящего многоэтажного здания заметили и в западных районах столицы и городе-спутнике Тегерана Кередже.

Посетители и сотрудники торгового центра эвакуированы.

Пожар удалось локализовать, в настоящее время на месте работают три пожарные части Андише и спасатели из округа Шахриар.

Причина произошедшего выясняется.

По данным Mehr, девять команд Красного Полумесяца заняты поисками пропавших без вести в результате пожара. Также сообщается, что окружной прокурор Мехди Мохаммади выдал ордер на арест застройщика здания. Известно о десяти пострадавших, один из них госпитализирован.