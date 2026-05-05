Тело пропавшего подростка обнаружили в водоеме в регионе РФ

В Тверской области обнаружили тело подростка, пропавшего 26 апреля в поселке Кесова Гора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК во вторник.

Несовершеннолетнего искали с 26 апреля с применением квадрокоптеров и поисковых собак, а в поисках участвовали волонтеры, спасатели МЧС и сотрудники полиции. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело.

Тело пропавшего было обнаружено во время поисковых мероприятий в поселке городского типа Кесова Гора, видимых телесных повреждений не обнаружено.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проведен осмотр. Обстоятельства трагедии устанавливаются.