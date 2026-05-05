В ФРГ назвали мотив преступника при наезде на людей в Лейпциге

Немецкие правоохранительные органы не усматривают политической мотивации в действиях водителя при наезде на людей в Лейпциге, пишет газета Bild. Полиция исходит из того, что причиной ЧП стал семейный конфликт.

В понедельник в 16 часов 45 минут (17:45 мск) в центре Лейпцига злоумышленник на скорости 80 км/ч наехал на людей на пешеходной улице. Погибли 77-летний мужчина и 63-летняя женщина. Пострадали, как уточняется, шесть человек - им от 21 года до 87 лет (двое из них в тяжелом состоянии). Более чем 80 свидетелям наезда потребовалась психологическая помощь.

Проехав примерно 500 метров, мужчина сам остановил автомобиль и был в ней задержан полицией. Сопротивления он не оказал, но, по свидетельству очевидцев, вел себя неадекватно.

Задержанным оказался 33-летний гражданин ФРГ Джеффри К. Инженер из Лейпцига женат, и у него есть ребенок. Буквально за день до содеянного он был выписан из городской психиатрической больницы.

После совершения преступления он временно задержан. Следственный судья сегодня распорядился поместить подозреваемого в психбольницу.