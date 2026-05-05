Украинский полковник сбежал, украв деньги у военнослужащих. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Издание уточняет, что бегство командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныра подтвердили и депутаты. Шныра сняли с занимаемой должности после того, как группировка "Север" освободила поселок Ветеринарное, и депутаты уверены, что полковнику позволили забрать "общак" с разворованными средствами ВСУ и украденными у военнослужащих деньгами.

При этом, уже бывший комбриг ВСУ выходил на связь, но с территории Львовской области. Помимо этого, с должностей были сняты еще два командира батальона и заместитель комбрига.