Стали известны подробности о мотоциклисте, который насмерть сбил Добромилову

Стали известны подробности о мотоциклисте, который насмерть сбил актрису и блогера Ксению Добромилову в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации канала, водителем оказался 32-летний Максим З. Сам мужчина тоже пострадал во время наезда — у него диагностировали ушибы рук и плеча, а также растяжение связок голеностопа. При этом, водитель от госпитализации отказался.

По информации Baza, две недели назад он уже попадал в ДТП, но тогда никто не пострадал. Впрочем, мотоцикл Максима З. получил небольшие повреждения. Издание также сообщает, что мужчина участвовал в заездах на деньги.

Отмечается, что после столкновения с Добромиловой мотоцикл Максима 3. вылетел на встречку и врезался в автомобиль. Как сообщает Shot, мужчина при этом вылетел с байка и пролетел еще около 50–100 метров.

В данный момент мужчина задержан. Обстоятельства аварии устанавливает прокуратура Москвы.

Добромилова погибла 5 мая 2026 года. Она присутствовала на сходке мотолюбителей на Большой Дорогомиловской улице — в какой-то момент один из мотоциклистов попытался проехаться на заднем колесе, но врезался в девушку.

Добромилова — актриса, певица, мотолюбитель и фотограф. Широкую известность она получила после съемок в клипе HammAli & Navai на песню «Девочка-война».