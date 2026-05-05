Хинштейн: два человека ранены из-за атаки ВСУ на АЗС в Курской области

Украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Повреждено заправочное оборудование. По предварительным данным, ранены двое», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, 30-летний мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, ранения рук и ног. Также пострадал начальник пожарной части. У мужчины осколочные ранения ног.

Ранее стало известно, что в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб тракторист.

Также в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пострадали пять жителей посёлка Белая Берёзка в Брянской области, в том числе один ребёнок.