Бензовоз загорелся в регионе РФ, есть пострадавшие

В селе Истимис Алтайского края на открытой площадке местного крестьянско-фермерского хозяйства во вторник загорелся бензовоз, сообщили в МЧС региона.

Стало известно, что в автоцистерне объемом 20 кубометров находилось 10 кубометров дизтоплива. Возгорание, уточнили в ведомстве, на текущий момент удалось локализовать на площади в 300 квадратных метров, распространения огня на расположенные поблизости склады не было допущено.

На месте происшествия работают шесть сотрудников МЧС на трех автоцистернах, добровольные пожарные команды и пожарный расчет Боровлянского лесхоза.