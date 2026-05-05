У подмосковного пенсионера нашли ферму по майнингу криптовалюты

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России задержали пенсионера из муниципального округа Егорьевск, оборудовавшего на земельном участке ферму по майнингу криптовалюты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России «Егорьевский» совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Москве и Московской области задержали 68-летнего местного жителя по подозрению в причинении имущественного ущерба более чем на 4 млн руб. Установлено, что мужчина на земельном участке в селе Починки организовал ферму по майнингу криптовалюты. При производстве обыска полицейские обнаружили и изъяли 30 установок, два роутера, ноутбук, мобильный телефон и восемь вентиляторов», – рассказала Петрова.

Она отметила, что преступная деятельность мужчины нанесла ущерб соседям: из-за перегрузки электросети в близлежащих домах происходили скачки напряжения и выходила из строя бытовая техника.

Петрова добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Егорьевский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.