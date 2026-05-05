Суд в Москве изъял у Мошковича 3,8 млрд рублей, $1,8 млн и €1,6 млн

Хамовнический районный суд города Москвы изъял деньги со счетов в российских банках основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича.

Такую информацию со ссылкой на участника процесса приводит РИА Новости. Согласно сообщению, суд передал в собственность государства 3,8 млрд рублей, $1,8 млн, а также €1,6 млн.

Отмечается также, что суд изъял четырёхуровневую квартиру супруги Мошковича Наталии Быковской, загородный дом площадью более 1 тыс. кв. м, участки в коттеджном посёлке, 100% доли Мошковича в ООО «Финансовый ресурс» и акции завода «АО «Эталон».

Ранее сообщалось о решении суда арестовать 470 млн акций «Русагро» по иску Генеральной прокуратуры к Мошковичу.