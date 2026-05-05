Пьяный москвич прокатился на хвостовой части поезда в метро
В Москве 20-летний местный житель проехал на хвостовой части вагона поезда в метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.
Уточняется, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Привлечение правонарушителя к административной ответственности на контроле прокуратуры.
«За умышленное неисполнение требований транспортной безопасности предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до десяти суток», — напомнили в ведомстве.