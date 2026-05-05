Двухэтажный таунхаус загорелся в Новой Москве

Двухэтажный танхаус вспыхнул в районе Коммунарка в Новой Москве. У здания загорелась крыша, огонь также распространился на мансарду. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил осведомленный источник.

— Пожар произошел в двухэтажном таунхаусе на несколько квартир на 2-й улице Лесные Поляны в поселке Газопровод в Коммунарке. Происходит горение кровли и мансардного этажа, — передает слова источника агентство городских новостей «Москва».

Огонь распространился на 400 квадратных метров. Информации о пострадавших на момент публикации материала не поступало.

Ранее пожар произошел в строящемся доме во 2-м Амбулаторном проезде на севере столицы. В результате возгорания погибли восемь человек. Следователи возбудили уголовное дело.