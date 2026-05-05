Мужчину осудили на восемь лет за сексуальное насилие над девочкой на юге Москвы
Нагатинский районный суд столицы отправил за решетку на восемь лет мужчину, который совершил сексуальное насилие над девочкой 2009 года рождения на Воронежской улице.
Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— Приговором Нагатинского районного суда г. Москвы ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Мужчина напал на девочку в августе прошлого года. Тогда он находился в подъезде, где и совершил противоправные действия в отношении подростка. После этого девочка рассказала о случившемся родителям. Полицейские задержали злоумышленника. Следователям удалось доказать вину мужчины.
Ранее житель Подмосковья получил тюремный срок за изнасилование падчерицы. Он совершал противоправные действия в отношении девочки на протяжении нескольких лет. Спустя годы она рассказала о произошедшем, после чего мужчину задержали. Его отправили за решетку на 15 лет.