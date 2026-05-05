В Москве охранники ЖК избили компанию из-за чая

В Москве охранники одного из жилых комплексов набросились на отцов с детьми из-за чая. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Инцидент произошел 3 мая, когда мужчина с 18-летним сыном, другом и его 17-летним ребенком вышли из заведения «Здрасте» — в руках у членов компании был чай с лимоном. Однако охранники ЖК бизнес-класса Foriver заподозрили, что в стаканах алкоголь, и подошли к компании. При этом представиться сотрудники отказались, между двумя группами началась перепалка, которая переросла в потасовку.

Кроме того, к охранникам подключились их знакомые. По словам пострадавших, их били руками и ногами. У сына заявителя диагностировали перелом руки, ушибы, травму колена и резаные раны. Сам мужчина получил сотрясение мозга, гематомы на лице и перелом челюсти. В больнице зафиксировали побои и написали заявление в полицию.

Позже представители ЧОПа извинились перед пострадавшими и просили отозвать заявление. В управляющей компании Sminex заявили, что участников драки отстранили, а предприятие оштрафовали. Ранее Росгвардия уже находила нарушения в работе охраны этого жилого комплекса.