Режим ЧС регионального характера ввели в Чувашии
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввели в Чувашии для ликвидации последствий атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в Чебоксарах.
Об этом во вторник, 5 мая, сообщил глава республики Олег Николаев.
Также он сообщил, что в результате инцидента двое человек погибли и еще 32, в том числе один ребенок, пострадали. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. По его словам, основной удар, который совершила армия Украины, пришелся по гражданской инфраструктуре.
В этот же день стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ будут расследовать произошедшее в Чебоксарах и Чебоксарском округе.