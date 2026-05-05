Режим ЧС регионального характера ввели в Чувашии

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввели в Чувашии для ликвидации последствий атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в Чебоксарах.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 5 мая, сообщил глава республики Олег Николаев.

— Мною принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям, — написал Николаев в МАКС.

Также он сообщил, что в результате инцидента двое человек погибли и еще 32, в том числе один ребенок, пострадали. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. По его словам, основной удар, который совершила армия Украины, пришелся по гражданской инфраструктуре.

В этот же день стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ будут расследовать произошедшее в Чебоксарах и Чебоксарском округе.