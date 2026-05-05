Вербовщиков террористов задержали сотрудники ФСБ в Анапе

Как сообщает ТАСС, в ходе тайных встреч члены группы привлекали в свои ряды граждан РФ, планируя их последующую отправку в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенного террористического объединения.

Установлено, что ячейка была сформирована из выходцев одного из государств Центральной Азии. В ходе обысков у них изъяли экстремистские материалы, распространение которых в России запрещено, а также устройства связи.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Уточняется, что специалисты пресекли противоправную деятельность причастных к незаконному обороту оружия, а также иных средств поражения. Речь идет, в том числе, о восстановлении боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыте.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ задержали 150 подпольных оружейников в 42 регионах России.

