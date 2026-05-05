Беременную шестым ребенком жену ветерана СВО посадили в тюрьму за самооборону

Беременную шестым ребенком жену ветерана специальной военной операции на Украине в селе Холмогоры Архангельской области приговорили к шести годам тюрьмы за самооборону. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, 31-летняя Екатерина сдавала свою квартиру посуточно. В новогоднюю ночь она решила проверить, как проходят праздники у арендаторов, после того как соседи пожаловались на шум. Однако, оказавшись на месте, Екатерина столкнулась с агрессивным отдыхающим, который начал ее избивать. В попытке защитить себя Екатерина схватила нож со стола и нанесла удар нападающему в область подмышки.

Прибывшие на вызов полицейские задержали женщину и обвинили ее в покушении на убийство. В результате Екатерину осудили и отправили в исправительное учреждение, где она родила своего шестого ребенка. Малыша в ближайшее время передадут отцу, офицеру, который был вынужден экстренно вернуться с передовой. С 2022 года он принимал участие в разминировании дорог в Херсонской области и защищал левый берег Днепра, говорится в публикации.

В Пышминском районе Свердловской области мужчина убил своего 29-летнего сына, который ночью играл в «Мир танков» с нецензурными ругательствами. Он нанес ему два опережающих удара ножом, поскольку тот вышел из себя из-за проигрыша в игре и взял в руки нож.