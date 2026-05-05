Громкие задержания в РФ сегодня: СИМ-боксы, госизмена, подставные ДТП

СИМ-боксы

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области задержали 31-летнего мужчину, который организовал в арендованных квартирах работу СИМ-боксов, сообщает «Полит74».

Эти устройства позволяют массово использовать сим-карты для регистрации в интернете, скрывая настоящих пользователей. При обысках изъяли четыре СИМ-бокса, мобильные устройства, портативные компьютеры и видеосвязь. Возбуждено дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Ранее задержанный уже был судим за наркотики.

Сбор данных для ГУР

В Курской области сотрудники ФСБ задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в госизмене в интересах украинских спецслужб, сообщает «Росбалт». По данным ведомства, украинский ГУР завербовал его через Telegram на материальной основе. Задержанный привлек не менее четырех знакомых для сбора и передачи сведений, включая фото военных и гражданских объектов. Он дал признательные показания, возбуждено дело по статье о госизмене.

Передача медработником данных ВСУ

В ДНР задержали медика, который передавал Украине данные о пострадавших от обстрелов и о дислокации российских подразделений, сообщает «Лента.ру». На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в кабинет мужчины в белом халате, задерживают его и выводят из больницы.

18 подставных ДТП в Приморье

В Приморье полиция задержала двух жителей, которые с 2021 по 2025 год организовали 18 подставных ДТП, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ущерб составил около 6 миллионов рублей. Злоумышленники покупали подержанные иномарки, инсценировали аварии, выбирая машины с высоким коэффициентом компенсации, и получали страховые выплаты. Возбуждены дела о мошенничестве в сфере страхования. Мужчина заключен под стражу, женщина — под домашний арест.