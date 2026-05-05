Четырехлетнюю девочку придавило дверью на уличной сцене парка

Тяжелая металлическая дверь чуть не убила маленькую девочку на парковой сцене в Северо-Восточном округе Москвы. Малышка получила закрытый перелом обеих костей голени.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», несчастный случай произошел в сквере на улице Бажова. Мама пришла сюда поиграть с двумя дочерьми 4 и 7 лет. Младшая из девочек забралась на сцену, которую использовали для выступления артисты во время общегородских мероприятий. В остальные дни вход на сцену был доступен для всех желающих. Вход за кулисы преграждала тяжелая металлическая дверь. Девочка решила напугать маму и спрятаться, потянула на себя в дверь, как вдруг махина начала падать на нее! Малышка отпрянула, но отбежать на безопасное расстояние не успела — дверь рухнула ей на ноги. Ее госпитализировали с переломом. Папа девочки сфотографировал злополучную дверь, а также петли — вернее, то, что от них осталось. Оказалось, что петли были давно спилены, и сама конструкция находилась в аварийном состоянии.

Столичные следователи выяснили, что за состояние сцены отвечали местные коммунальщики. Начальник участка ГБУ «Жилищник» района Ростокино признал, что упустил из виду плохое состояние двери. Он принес извинения родителям девочки. Останкинский суд признал 47-летнего мужчину виновным в халатности и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.