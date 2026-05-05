Мэр Уфы Мавлиев обжаловал арест по делу о взяточничестве

Защита мэра Уфы Ратмира Мавлиева, арестованного по обвинению в получении взятки, обжаловала меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Уфы, передаёт ТАСС.

© Московский Комсомолец

Собеседница агентства сообщила, что поступили апелляционные жалобы от самого Мавлиева и его адвоката, а также представление от прокуратуры, которая просит изменить срок содержания под стражей.

Ратмир Мавлиев был задержан 28 апреля 2026 года и арестован Советским районным судом Уфы до 11 июля. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Мавлиев требовал от застройщиков передать ему земельный участок стоимостью более 13 млн рублей, получил взятку в 10 млн рублей и организовал сбор с рекламных агентств около 31 млн рублей для покупки автомобиля Lexus. Вину 36-летний градоначальник не признаёт, заявляя о клевете строительных компаний с которыми администрация судится из-за земельных участков на 21 млрд рублей.

Несмотря на наличие уголовных дел, Мавлиев пока остаётся мэром Уфы.