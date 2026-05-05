Двух российских подростков обвинили в теракте

В Курганской области двум подросткам предъявлено обвинение в террористическом акте путем поджога железнодорожного оборудования, сообщили в пресс-службе СК России.

Двум 16-летним жителям Курганской области предъявлено обвинение по статье о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

В октябре 2025 года двое несовершеннолетних, как полагает следствие, через мессенджер Telegram вступили в преступный сговор с неустановленным лицом с целью совершения террористического акта. За обещанные 25 тысяч рублей фигуранты совершили поджог ж/д оборудования на территории Кургана.

Следователями совместно с УФСБ проводятся следственные действия и мероприятия для установления обстоятельств преступления. В отношении обвиняемых несовершеннолетних судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

СК России в этой связи напоминает: иностранные спецслужбы продолжают активную вербовку подростков для участия в диверсионной и террористической деятельности, используя соцсети и популярные мессенджеры. Вербовщики склоняют доверчивых несовершеннолетних к совершению тяжких преступлений. Участие в терактах, как подчеркнули в ведомстве, может повлечь за собой уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.