В Москве вынесли приговор мужчине, который надругался над школьницей в подъезде

В Москве перед судом предстал 37-летний мужчина, который надругался над 16-летней девушкой. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице. Все случилось 30 августа прошлого года. Злоумышленник подкараулил несовершеннолетнюю в подъезде жилого дома и надругался над ней. Школьница не стала молчать - она сразу рассказала о случившемся родителям, а те немедленно обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели все необходимые следственные действия и полностью изобличили преступника. Нагатинский районный суд признал мужчину виновным по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера. Ближайшие восемь лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.