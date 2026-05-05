Московский суд заочно арестовал правозащитника Пономарева*

Хорошевский районный суд столицы заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева*. Он пробудет под стражей как минимум два месяца после того, как его задержат в России.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Хорошевским районным судом города Москвы 4 мая 2026 года в отношении Пономарева Льва Александровича* избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Следователи также инкримируют ему организацию деятельности нежелательной организации.

В марте этого года Пономарева* объявили в розыск. В базе данных МВД не сообщалось, по какой статье УК он ведется.

*Признан иноагентом.