СК: в Кургане подростков арестовали за поджог ж/д оборудования

В Курганской области двум 16-летним подросткам предъявили обвинение в совершении террористического акта после поджога железнодорожного оборудования. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По данным следствия, в октябре 2025 года несовершеннолетние через мессенджер Telegram вступили в сговор с неизвестным. За обещанное вознаграждение в 25 тыс. рублей они подожгли железнодорожное оборудование на территории Кургана. Подросткам вменили стать "Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве подчеркнули, что иностранные спецслужбы активно пытаются вербовать подростков через соцсети и мессенджеры, склоняя их к участию в диверсионной и террористической деятельности. Ведомство напомнило, что такие преступления предусматривают серьезную уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. В конце апреля 18-летнего жителя Оренбурга приговорили к восьми годам колонии общего режима за поджог оборудования сотовой связи. В марте прошлого года он в мессенджере получил от неизвестного предложение о подработке. Ему надо было фотографировать объекты связи за плату — он заработал 1,5 тыс. рублей.

