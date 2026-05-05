Суд в Москве рассмотрит дело заместителя экс-главы девятого ЛДЦ Минобороны

Хамовнический районный суд Москвы рассмотрит дело в отношении заместителя бывшего начальника девятого лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Министерства обороны РФ, генерал-майора Константина Кувшинова Ирины Кирсановой, обвиняемой в мошенничестве, а также в получении взятки и служебном подлоге.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Перед судом также предстанут представитель компании «Дельрус» Игорь Игнатов, коммерческий директор ООО «ТДА-сервис» Александр Хоцин и предприниматель Владимир Богданов. По данным следствия, Кирсанова и ее начальник Кувшинов получили взятку в крупном размере от гендиректора ООО «Медторг». Взамен они обещали содействие в выигрыше в закрытом электронном аукционе. Кроме того, Кирсанова вместе с соучастниками похитила у Минобороны 57 миллионов рублей, предоставив документы с завышенной стоимостью медоборудования.

Ранее приговор вынесли самому Кувшинову. Мужчину осудили на 7,5 года. Его также лишили звания генерал-майора и оштрафовали на 2,4 миллиона рублей.